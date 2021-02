Questa settimana il Campione ERC3 Junior 2021 proverà la vettura della M-Sport gommata Pirelli in Polonia.



Il test servirà ai potenziali acquirenti per capire come funziona la vettura a 4 ruote motrici e Torn avrà quindi modo di prendere confidenza col mezzo con il quale passerà all'ERC Junior quest'anno.



Presente alle prove anche Tom Kristensson, Campione del FIA Junior World Rally Championship con una Ford Fiesta Rally 4 e visto all'opera in ERC3 Junior in passato.