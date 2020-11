Al volante della Ford Fiesta Rally4 condivisa con Kauri Pannas, il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team ha battuto Pep Bassas (Rallye Team Spain) al termine di una lunghissima lotta.



“Sicuramente è un risultato brillante - dice Torn - E' stato un weekend, molto difficile, uno dei più duri che abbia mai vissuto, ma abbiamo lavorato alla grande. Abbiamo anche fatto esperienza per il futuro. Nella PS15 ho forato l'anteriore destra, ma per fortuna non ho perso molto. Siamo messi bene per il titolo, ma c'è ancora tanto da fare e non possiamo rilassarci".



Il podio ERC3 viene completato da Raul Badiu, con Ola Jr Nore terzo in ERC3 Junior sulla nuova Renault Clio RSR Rally5 della Toksport WRT. Adrienn Vogel è in Top5 in ERC3, mentre Amaury Molle chiude quarto in ERC3 Junior e sesto in ERC3 nonostante problemi al motore.



A seguire abbiamo Csaba Juhász e Norbert Maior, rientrato dopo il guasto della trasmissione sabato. Bene anche Martin László al debutto fino alla PS5, quando è finito in un fosso riportando poi problemi al cambio. Fuori Csaba Viszlo, Rachele Somaschini si è invece ritirata per un infortunio alla spalla.