La stagione 2020 del FIA European Rally Championship sarà composta da sei eventi con tre gare su asfalto.

L'inizio è previsto per il 24-26 luglio con il Rally di Roma Capitale, seguito dai percorsi sterrati del Rally Liepāja a metà agosto.Purtroppo il Barum Czech Rally Zlín, che doveva festeggiare la 50a edizione il weekend del 28-30 agosto, è stato spostato al 2021 portando a tre gli eventi asfaltati, fra cui restano Rally Hungary e Rally Islas Canarias a novembre e dicembre.FIA ERC1 Junior e FIA ERC3 Junior si correranno su quattro round, tutti validi per la serie senza scarti, mentre l'Abarth Rally Cup ne avrà cinque anziché sei.Gli organizzatori del Barum Czech Rally Zlín avevano lanciato un appello per raccogliere fondi tra i fan, vista la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, ma non essendo riusciti a trovarne abbastanza per poter muoversi in tempo, si è scelto di rinviare tutto di un anno.Miroslav Regner, Direttore di Gara: “Purtroppo la crisi dovuta al Coronavirus continua a dare problemi e il numero degli infetti negli ultimi giorni è aumentato. Specialmente nell'ultimo weekend, la situazione è diventata complicata e in questo momento la regione Karviná è quella messa peggio, ma ci sono anche nuove restrizioni che vietano eventi con più di 100 persone. Questa cosa ci ha chiaramente allarmato".“Negli anni il Barum Rally è cresciuto sempre più e ora è il secondo evento di motorsport in Repubblica Ceca dopo la gara di MotoGP a Brno. Nel 2020 le moto correranno, ma senza pubblico. Siamo sempre stati orgogliosi della folla presente a Zlín, raggiungendo anche i 50.000 spettatori che hanno sempre creato una atmosfera unica lungo le PS. Non possiamo immaginare un rally senza nessuno, soprattutto per l'aiuto economico che in tanti ci hanno dato".“Il problema di budget dovuto alla crisi COVID-19 è saltato fuori solo una settimana fa e purtroppo non si è risolto, per cui abbiamo preso la decisione di proteggere in primis la salute di tutti. E' una situazione imprevedibile e, al di là del denaro necessario, le possibili restrizioni rischiano di compromettere ulteriormente il lavoro per gli appassionati. Ecco perché era la decisione più giusta cancellare il Barum Czech Rally Zlín 2020 e rinviarlo all'anno prossimo".“C'è chiaramente delusione perché abbiamo visto un grande supporto da parte di tutti, ma la salute è la cosa più importante. Ringraziamo ancora i donatori che ci hanno supportato in questa settimana, per trasparenza voglio assicurare che noi del Barum Rally restituiremo ogni euro a tutti. Voglio ringraziare anche per la collaborazione Continental Barum, la città di Zlín, la autorità della Regione, il Ministero dello Sviluppo Regionale. dell'Educazione, Gioventù e Sport, la Federazione Nazionale e le agenzie turistiche, come tutti i partner e i cittadini che sono sempre stati coinvolti nel Barum Rally”.Il comunicato di Miroslav Regner è disponibile cliccando qui. Per tutte le informazioni sul Barum Czech Rally Zlín: https://www.czechrally.com Rally di Roma Capitale (asfalto), 24-26 luglioRally Liepāja (Lettonia, terra), 14-16 agostoAzores Rallye (terra), 17-19 settembreCyprus Rally (terra), 16-18 ottobreRally Hungary (asfalto), 6-8 novembreRally Islas Canarias (asfalto), 26-28 novembre