Tre talentini per la puntata di ERC The Stage

Callum Devine, Miko Marczyk e Amaury Molle sarnno ospiti di ERC The Stage alle ore 18;30.

Il talk show del FIA European Rally Championship organizzato dal promoter Eurosport Events è condotto da Julian Porter e Chris Rawes.



Questa settimana a presenziare saranno i giovani dell'ERC 2020.



Devine sarà in azione in ERC1 Junior con la Hyundai i20 R5 della Motorsport Ireland Rally Academy, Miko Marczyk con la Škoda Fabia R5 dell'ORLEN Team e Molle in ERC3 Junior con la Peugeot 208 R2 gommata Pirelli.



Oltre a questo trio verrà sentito anche il nuovo volto del Rallye Team Spain, Pep Bassas.



