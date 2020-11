E' passato un anno da quel giorno incredibile in cui l'idolo locale imparò tramite una telefonata del successo conseguito.



“Fu surreale, l'idea iniziale era di essere in Top6 ERC e avevamo buone possibilità perché il livello della serie ungherese è alto e i migliori vanno molto forte - racconta il magiaro - Iniziammo con una macchina che non conoscevamo molto bene, ma anche il meteo era qualcosa da scoprire. Abbiamo cercato di adattarci al meglio in tutto".



“Terminata l'ultima PS pareva fossimo secondi, ma non sapevamo dove fosse Alexey Lukyanuk, e soprattutto che avesse forato. Quindi ci siamo diretti al Parco Assistenza. Per altro, non c'era molto campo e quando ci è arrivata la telefonata ci hanno proprio urlato che avevamo vinto. E' stata una grande emozione perché negli anni scorsi avevamo perso tutto proprio in quella PS. Fu fantastico".



Turán e Bagaméri saranno in azione con una Volkswagen Polo GTI R5 con la quale hanno all'attivo una vittoria e un secondo posto nella serie locale.



Dichiarazioni raccolte da Anita Tóth (Rally Hungary)