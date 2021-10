Frigyes Turán punta al riscatto al Rally Hungary, ripensando all'edizione vittoriosa del 2019.

L'ungherese era quasi a due minuti da Alexey Lukyanuk alla partenza della PS finale di due anni fa, ma in condizioni meteorologiche difficili il russo è stato rallentato da una foratura ed è arrivata quella che attualmente è la prima e unica vittoria del magiaro nel FIA European Rally Championship.



In vista della terza edizione del Rally d'Ungheria di quest'anno, Turán ha detto: "Spero che sarà una gara dura. Fondamentalmente, mi piace quando piove un po', quando è un po' fangoso... Non abbiamo nessun peso extra su di noi, perché purtroppo non siamo in lotta per il titolo del campionato ungherese, quindi la tattica non avrà alcun impatto sul nostro fine settimana. Vogliamo divertirci, correre in questi due giorni e scendere dalla macchina alla fine con un grande sorriso".

ERC Gryazin presenta la nuova livrea per il Rally Hungary 4 ORE FA

ERC Rally Hungary nuovo per il dominatore Pardo 4 ORE FA