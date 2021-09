Andreas Mikkelsen guida la lista di iscritti per il sesto round del FIA European Rally Championship, il Rally Serras de Fafe e Felgueiras.

Il leader ERC, che guida la Škoda Fabia Rally2 Evo della Toksport WRT, fa parte di una formazione di alta qualità che comprende anche Norbert Herczig, Efrén Llarena, Alexey Lukyanuk e Miko Marczyk, oltre ai concorrenti del campionato portoghese, tra cui il leader Armindo Araújo e il secondo classificato ERC 2017 Bruno Magalhães.Tra gli altri piloti di Rally2 iscritti all'evento dall'1 al 3 ottobre ci sono Iván Ares, Alberto Battistolli, Yoann Bonato, Erik Cais, Simone Campedelli, Miguel Correia, José Pedro Fontes, Benito Guerra, Umberto Scandola, Nil Solans, Dani Sordo, Simone Tempestini, Ricardo Teodósio, Luis Vilariño, più i nuovi arrivati nell'ERC Alessandro Taddei, Alexander Villanueva e lo stimato allenatore di calcio e tifoso di rally, André Villas-Boas, su una i20 R5 del Team Hyundai Portugal.Igor Widłak continua la sua avventura ERC con la Ford Fiesta Rally3 costruita da M-Sport Poland, mentre l'ERC2 promette lotta serrata per la supremazia tra il nuovo leader Javier Pardo, più Victor Cartier, Dmitry Feofanov e Joan Vinyes.Jean-Baptiste Franceschi (Renault Clio Rally4) cercherà di difendere il suo vantaggio in ERC3 dal rivale Pep Bassas (Peugeot 208 Rally4) e dai locali Pedro Almeida ed Ernesto Cunha. Anche Łukasz Lewandowski e Ola Jr Nore andranno a caccia di punti ERC3, così come il debuttante Çelik Çağlayan su una Renault Clio Rally5.L'elenco completo delle iscrizioni è disponibile cliccando QUI