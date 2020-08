Tutto quello che c’è da sapere su: #2 Lettonia

-

Il FIA European Rally Championship fa tappa in Lettonia per il secondo round della stagione: ecco tutto quello che c'è da sapere su Liepāja.

1: non stupitevi se al termine della prima tappa Reinis Nitišs e Mārtiņš Sesks girano con una ciotola di zuppa in mano; d'altra parte, è il cibo tradizionale della Lettonia.



2: Sesks, Campione FIA ERC3-ERC3 Junior-Pirelli, aveva 4 anni quando la Lettonia è entrata nell'Unione Europea nel 2004. Nitišs ne aveva 9...



3: il Rally Liepāja attraversa Talsi (conosciuta come la città delle 9 colline) e Liepāja (città del vento, essendo vicina al Mar Baltico).



4: lo sport è molto praticato da tutti i cittadini di Liepāja, che ogni anno si recano al Liepāja Olympic Centre per seguire atletica, basket, boxe, hockey su ghiaccio, nuoto, tennis e wrestling.



5: Māris Štrombergs è il lettone Olimpionico con medaglia d'oro in BMX conquistate tra 2008 e 2012.



6: Liepāja ha spiagge di sabbia bianca e il teatro più antico.



7: nel teatro si esibisce spesso la Liepāja Symphony Orchestra, la più vecchia degli stati baltici essendo stata fondata nel 1881.



8: la LSO suona nella Great Amber Concert H, orgoglio e splendore della Lettonia.



9: Oliver Solberg ha vinto il Rally Liepāja 2019 in 1h40'31"9 percorrendo la strada che collega Riga e Liepāja in soli 27'.



10: il Liepāja Seaside Parkè largo 3km e ospita 140 differenti specie locali.



La Top10

1: la Lettonia ha circa 500km di coste

2: per un breve periodo, nel 1919 Liepāja fu la capitale del paese al posto di Riga

3: circa 450 cori presero parte al World Choir Games a Riga nel 2014

4: lo stesso anno Riga fu nominata capitale della cultura

5: più di un terzo della popolazione vive nella capitale

6: ci sono oltre 800 punti internet gratis a Riga

7: la Ventas Rumba di Kuldīga è la cascata più vasta d'Europa

8: l'Unione Sovietica concesse l'indipendenza alla Lettonia nel 1991

9: il sarto Jacob Davis ha inventato lo stile di abbigliamento tipico nel 187

10: nel 1899 la prima linea tramviaria elettrica del Baltico aprì a Liepāja

