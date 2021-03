La Škoda Motorsport ha voluto festeggiare i suoi 120 anni con una edizione speciale della Fabia Rally2 Evo.

La Casa ceca garantisce che la Fabia Rally2 Evo Edition 120 sarà dotata di tutti gli aggiornamenti dell'ultimo modello, oltre a novità esclusive per questo.



Solo 12 esemplari sono stati prodotti e fra gli optional c'è un cambio a marce più lunghe che le consentirà di raggiungere i 202km/h e un nuovo set di differenziali per asfalto e terra.



"L'edizione limitata della Škoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 è una versione completa di tutti gli aggiornamenti 2021 del modello che produciamo - ha spiegato Michal Hrabánek, responsabile di ŠKODA Motorsport - Con il pacchetto delle componenti migliorate, non solo offre una versione ulteriormente sviluppata della nostra auto vincitrice di vari campionati, ma garantisce caratteristiche esclusive per una vera e propria auto da collezione".



Gli ordini per la Fabia possono già essere fatti. La vettura nel FIA European Rally Championship ha vinto con gli ufficiali Juho Hänninen, Jan Kopecký ed Esapekka Lappi tra 2012 e 2014, più il privato Chris Ingram nel 2019.

