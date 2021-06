Nel Clio Trophy by Toksport WRT, Bastien Bergounhe, intende mettere in pratica un po' dell'esperienza acquisita all'ORLEN 77th Rally Poland quando la serie riprenderà al Rally Liepāja dall'1 al 3 luglio.

Il francese si è classificato terzo nella nuova categoria del FIA European Rally Championship per le Renault Clio Rally5 con pneumatici MICHELIN in Polonia.



Anche se le PS e i layout delle tratte sono diversi tra il primo e il secondo round della stagione ERC 2021, entrambi gli eventi sono costituiti da strade sterrate ad alta velocità, il che significa che si possono fare dei paragoni.



"Il fine settimana è stato lungo [in Polonia], quindi è bello essere qui [al traguardo], la macchina è intatta, il che è positivo - ha detto Bergounhe - Non sono dove mi aspettavo di essere, speravamo di ottenere un risultato migliore, ma [abbiamo avuto alcuni ritardi] e non avevo il 100% di fiducia nelle note".



"Avevamo solo bisogno di fare esperienza e nel complesso siamo felici, ma pensiamo di poter fare meglio e [per il Rally Liepāja], abbiamo intenzione di sfruttare quanto imparato in Polonia. Spero di fare un risultato migliore, il primo posto è sempre l'obiettivo".

