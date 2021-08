Callum Devine con un gran finale nella Tappa 2 ha rimontato al Rally di Roma Capitale.

Il pilota della Motorsport Ireland Rally Academy ha concluso 19° tra gli equipaggi iscritti al FIA European Rally Championship, dopo aver danneggiato una gomma nel primo giorno in quella che era la sua prima uscita su asfalto con una Ford Fiesta Rally2.



Nonostante la battuta d'arresto, Devine si è ripreso e ha fatto segnare il terzo miglior tempo nella PS conclusiva.



"Il ritmo è stato piuttosto alto, ma siamo stati felici di continuare a migliorare e avvicinarci ai ragazzi davanti", ha detto Devine, che era affiancato da James Fulton. "Dopo la foratura non c'era nient'altro da fare, quindi siamo stati felici di superarla".



"Senza la foratura avremmo potuto essere attorno alla Top10 forse, ma è difficile da sapere perché è stato duro trovare le motivazioni e tornare in ritmo delle cose quando non sei in battaglia. Ma abbiamo imparato tanto e nella Tappa 2 siamo tornati competitivi".

ERC ERC3: miglior risultato per Lewandowski 5 ORE FA

ERC ERC3 Junior: Loof stupisce ancora 20 ORE FA