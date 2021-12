Miko Marczyk, protagonista del FIA European Rally Championship ha perso il Rajd Barbórka - Kryterium Karowa in Polonia, ma si è detto comunque felice.

Il polacco ha affrontato il connazionale e tre volte campione ERC Kajetan Kajetanowicz nel leggendario evento di Varsavia, che si tiene sul famoso percorso stradale di 2,10 chilometri.



Affiancato da Szymon Gospodarczyk, l'asso dell'ORLEN Team ha concluso a 1"45 dal rivale del LOTOS Rally Team, otto volte vincitore del Karowa.



Marczyk e Gospodarczyk si erano precedentemente accontentati del secondo posto dietro a Kajetanowicz e Maciej Szczepaniak al Rajd Barbórka, che era composto da sei PS a Varsavia e dintorni, conclusosi nel pomeriggio del 4 dicembre prima che il Kryterium Karowa si svolgesse a sera.



Su Facebook, Marczyk - vincitore dell'ERC-MICHELIN Talent Factory - ha scritto: "A volte non è l'obiettivo che conta, ma la strada. È una sensazione incredibile dopo un anno di pausa correre questo rally, grazie mille a tutti i fan per il vostro sostegno. Abbiamo centrato il secondo posto in tutte le prove speciali del rally, più veloce di noi è stato solo l'equipaggio formato da Kajetan Kajetanowicz e Maciej Szczepaniak".



Foto: Facebook.com/KajetanKajetanowicz

