L'ORLEN 77th Rally Poland avrà tre piloti del FIA European Rally Championship da tenere particolarmente d'occhio.

Nikolay Gryazin, Alexey Lukyanuk ed Andreas Mikkelsen hanno già vinto a Mikołajki in passato.



Il Campione in carica si impose nel 2019, un anno dopo Gryazin, mentre Mikkelsen ottenne il successo nel 2016 quando l'evento era valido per il FIA World Championship (nella foto).



Il Rally Poland si svolgerà il 18-20 giugno e sarà il 100° anniversario della gara.



Foto: Marcin Kaliszka/Rajdpolski.pl

