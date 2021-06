Emilio Fernàndez ha ripreso da dove aveva lasciato nel FIA European Rally Championship con una chiusura a punti all'ORLEN 77th Rally Poland.

Il cileno era giunto settimo al suo debutto nell'ERC al Rally di Cipro 2019 e si è piazzato 11° al suo ritorno lo scorso fine settimana guidando una Škoda Fabia Rally2 Evo della Toksport WRT.



"Era la mia prima volta qui, è davvero un bel rally, mi sono divertito molto ieri pomeriggio e oggi", ha detto Fernàndez. "Il problema è stato il primo giorno in cui ho iniziato che stavo pulendo il fondo la mattina; era impossibile fare alcune curve, ma ieri nel pomeriggio e oggi è stato perfetto".



"Quando è sporco è molto scivoloso, è impossibile sapere dove frenare perfettamente e la velocità in curva è lenta, non è lo stesso, è un rally completamente diverso".

