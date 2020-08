Un buon passo per Marczyk al Rally Liepaja

-

Miko Marczyk al Rally Liepāja ha dimostrato di avere un bel passo, nonostante al secondo round del FIA European Rally Championship abbia avuto un po' di problemi.

Il pilota dell'ORLEN Team era stato rapidissimo nelle Libere 2 e in Qualifica, ma sabato pomeriggio ha forato perdendo terreno.



“Dopo 4km della PS3 siamo arrivati un po' troppo veloci in curva finendo larghi e ho colpito la banchina - spiega il polacco - All'inizio sembrava tutto ok, ma dopo 600m la posteriore destra si è afflosciata. Con 16km ancora da percorrere ho preferito fermarmi a cambiarla, ma non è stato semplice perché c'erano un sacco di sassi dentro ai dadi e nel cerchio".



Avendo finito le scorte, Marczyk ha scelto di procedere con cautela: "C'erano anche 140km di collegamento e non potevo rischiare un'altra foratura, quindi non ho spinto".



Nella Tappa 2 sono arrivati anche due tempi da Top3 e il 12° posto assoluto, oltre al 6° in ERC1 Junior.



“Siamo riusciti a crescere e a ottenere buoni crono; era una esperienza nuova e sono contento", ha concluso Marczyk, che era affiancato da Szymon Gospadarczyk.

