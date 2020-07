-

Marco Pollara a Roma ha avuto una Prima Tappa molto difficile, ma si è riscattato nella seconda centrando il quarto posto in FIA ERC3 Junior Championship.

Al debutto nella serie, il siciliano aveva forato sabato finendo fuori, ma poi è tornato in azione domenica agguantando la Top5 in rimonta.



“Abbiamo avuto alcuni problemi coi freni e questo non va bene, dopo 10km di PS si sono immediatamente presentati. Sabato abbiamo forato l'anteriore destra nella PS4 andando fuori strada. Domenica siamo ripartiti, ma con la penalità, per cui siamo contenti di aver concluso una gara così dura. Il quarto posto nell'ERC è un ottimo risultato, ma la prossima gara sarà su terra e molto veloce, totalmente diversa".

ERC Cais: “Torneremo più forti” DA 6 ORE

The post Un buon quarto posto per Pollara in ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Ecco le restrizioni per il Rally Liepāja DA 15 ORE