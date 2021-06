Callum Devine si è allenato per la prima gara del FIA European Rally Championship correndo in Lituania.

Al Rally Žemaitija, valido per la serie polacca, il pilota della Motorsport Ireland Rally Academy ha chiuso 10° con James Fulton.



“Era la prima volta che venivamo in Lituania, ma è stata una grande esperienza - ha scritto Devine su Facebook - Le PS erano fantastiche, un ottimo riscaldamento per l'ERC".



L'irlandese salirà sulla Ford Fiesta Rally2 della M-Sport per l'ORLEN 77th Rally Poland del 18-20 giugno.

