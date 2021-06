Michał Pryczek ha detto di essere "contento di essere qui" dopo il suo debutto nel Campionato Europeo Rally FIA nella sua nativa Polonia la scorsa settimana.

Affiancato da suo padre Jacek, il polacco si è classificato quinto nell'ERC2 all'ORLEN 77° Rally Poland nella sola Subaru Impreza in campo.



"È stato un rally molto duro, ma abbiamo acquisito molta esperienza perché era la nostra seconda partenza su terra, penso che sia stato un rally importante soprattutto perché ora sappiamo cosa aspettarci dai nostri rivali ERC2", ha detto il pilota del Subaru Historic Rally Team.



"I ragazzi qui sono davvero veloci, ho fatto fatica a tenere il loro passo, ma penso che abbiamo fatto bene perché nelle tappe in cui la strada era in buone condizioni ci siamo riusciti in qualche modo. Quando le PS erano messe male, la nostra macchina non andava bene rispetto alle Swift e alle Yaris. Per noi la cosa più importante è l'esperienza che abbiamo acquisito, ne sappiamo di più".



"Mi piace molto l'ERC, la gente è fantastica e i nostri rivali sono davvero simpatici. Abbiamo fatto un sacco di chiacchiere con loro tra una PS e l'altra, mi è piaciuto molto e sono contento di essere qui".

