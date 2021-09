Callum Devine ha rimontato nel FIA European Rally Championship finendo il 50° Barum Czech Rally Zlín come miglior debuttante.

Il pilota della Motorsport Ireland Rally Academy ha chiuso settimo con la sua Ford Fiesta Rally2 e si è dichiarato "felice" del risultato ottenuto insieme al co-pilota James Fulton.



"Sono felice", ha detto Devine. "Eravamo in una battaglia con Efrén Llarena, che è davvero incoraggiante perché lui è regolarmente in testa all'ERC [e ha fatto questo evento prima], ma abbiamo perso nell'ultima PS perché lui aveva le gomme da bagnato e noi le slick. Sarebbe stato bello vedere se fosse stato asciutto chi sarebbe uscito in testa, ma lui ha guidato bene ed è stato davvero un buon rally per noi".



Devine ha finito a 13"4 dallo spagnolo dopo più di 210 chilometri di tappa.



"Siamo stati molto cauti sul bagnato [nell'ultima PS]. Abbiamo corso alcuni rischi, ma si è asciugato per gli ultimi due chilometri e abbiamo spinto molto forte, come pazzi. Ci siamo davvero divertiti, non abbiamo preso molti rischi durante il fine settimana e la macchina è tornata a casa tutta intera: siamo pronti a ripartire".

ERC Mares: “Mi dispiace per Cais, ma il podio in casa è fantastico” 8 ORE FA

ERC Non perdetevi ERC All Access su Eurosport 8 ORE FA