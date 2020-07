Un buon test allontana le preoccupazioni di Llarena

-

Efrén Llarena è pronto a fare il suo debutto in FIA ERC1 Junior Championship al Rally di Roma Capitale del 24-26 luglio dopo un ottimo test.

Il Campione in carica di ERC3 ed ERC3 Junior potrà contare sul supporto della RFEDA con il Rallye Team Spain.



“Il feeling con la mia Citroën C3 R5 è ottimo - ha detto Llarena, che verrà affiancato da Sara Fernández - Dopo l'ultimo test su asfalto abbiamo trovato un ottimo assetto, all'inizio ero un po' preoccupato, ma finalmente io e Sara ci siamo adattati bene alla macchina 4WD, che è molto più potente della 2WD che abbiamo guidato fino allo scorso anno".



“La Citroën è facile da guidare, mi sono trovato sempre meglio nei test e ho potuto incrementare le velocità. A Roma daremo il 100%. Sappiamo che sarà difficile perché non è che abbiamo fatto tanti km con la C3 R5, ma il mio processo di adattamento sta andando sempre meglio e posso guidare l'auto come voglio. L'obiettivo è azzardare e andare forte sempre di più".



Il Rallye Team Spain schiera anche Pep Bassas in ERC3 Junior come premio per aver vinto il Beca R2 Júnior, grazie all'accordo tra RFEDA e il promoter ERC, Eurosport Events. Llarena era approdato all'ERC3 Junior nel 2018 come Campione del Beca R2 Júnior 2017.

