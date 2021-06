Mathieu Franceschi parte alla grande all'ORLEN 77th Rally Poland piazzandosi al comando della Classe ERC3 del FIA European Rally Championship.

Il francese ha vinto la PS1 "Mikołajki Arena" con la sua Peugeot 208 Rally4 battendo Norbert Maior e Łukasz Lewandowski, che era all'esordio con la nuovissima Opel Corsa Rally4.



I Top5 sono anche Alejandro Cachón (Rallye Team Spain) e Ola Jr Nore (Renault Clio Rally4), seguiti dalla Ford Fiesta Rally4 di Sami Pajari.



Maior è davanti a Cachón e Nore in ERC3 Junior, mentre l'argentino Paulo Soria è primo nel Clio Trophy by Toksport WRT con 1"4 su Yigit Timur.



Dmitry Feofanov è in vetta all'ERC2 tenendosi dietro la Suzuki di Javier Pardo e il Campione Tibor Érdi Jr. Dariusz Poloński è il migliore dell'Abarth Rally Cup, con Ken Torn davanti a Jon Armstrong fra le Ford Fiesta Rally3 della M-Sport Poland in ERC Junior.

ERC Gryazin al comando in Polonia 11 ORE FA

ERC ERC Junior: inizia la nuova era Rally3 14 ORE FA