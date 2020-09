La Campionessa in carica del Ladies’ Trophy del FIA European Rally Championship compirà infatti gli anni il 5 ottobre.



“Finalmente comincia l'avventura ERC e sono contentissima, dato che per due volte c'eravamo organizzati per correre, ma poi era saltato tutto - dice la pilota del Saintéloc Junior Team, che correrà con la Peugeot 208 R2 affiancata da Georgi Avramov – Alla terza ce l'abbiamo fatta e ringrazio Vincent Ducher per avermi aiutata nell'organizzare tutto".



“E' la prima volta che vado in Portogallo e non so cosa aspettarmi, se non che è un rally molto impegnativo e tecnico, e forse con pioggia. Ringrazio gli sponsor che sono rimasti con me nonostante la situazione legata al COVID-19.”