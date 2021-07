Craig Breen al Rally Liepāja avrà l'occasione per "esaminare" il programma di sviluppo in corso di MRF Tyres.

La gara lettone ad alta velocità è il primo evento del FIA European Rally Championship che il Team MRF Tyres affronta per la seconda volta e Breen è ansioso di sfruttare questa opportunità per valutare i progressi compiuti dal produttore indiano.



"Il ritmo della vettura del Team MRF Tyres in Polonia era molto forte e ora andremo ad un rally che abbiamo fatto l'anno scorso per esaminare il nostro sviluppo", ha detto l'irlandese, vincitore di tre PS al Rally di Polonia.



"C'è un parco iscritti forte questo fine settimana per l'ERC. Superare il venerdì sarà importante perché c'è solo un servizio [remoto] e PS lunghe. Lo sviluppo per il Team MRF Tyes è di nuovo la cosa più importante ed essere in grado di tornare in un rally che abbiamo fatto prima sarà prezioso."



Breen ha vinto il Rally Liepāja nel 2015 prima del suo passaggio alla scena mondiale quando si correva come evento invernale.



"Il Liepaja è un rally che mi piace, le strade sono veloci e larghe. È un rally che ho vinto quando si svolgeva sulla neve. Ora, in estate, non vedo l'ora di affrontare la sfida sulla terra".

