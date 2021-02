La M-Sport Poland ha messo all'asta per cinque persone un giro su una Ford Fiesta Rally3 guidata dal Campione FIA ERC3/ERC3 Junior-Pirelli Ken Torn.

L'iniziativa vuole sostenere WOŚP, associazione che raccoglie fondi per gli ospedali pediatrici della Polonia.



Seguendo le norme anti-COVID, la giornata si svolgerà al Silesia Ring in una data che verrà comunicata più avanti, con Torn che accoglierà al suo fianco i propri ospiti.



Per altre informazioni:

https://allegro.pl/oferta/co-drive-rally3-od-msport-poland-na-aukcje-wosp-10201069589?item=10201069589