Eric Cais e la sua co-pilota Jindřiška Žáková sono stati nominati ambasciatori ufficiali del Barum Czech Rally Zlín, la loro gara di casa del FIA ERC.

Il ceco correrà con la Rally2 dello Yacco ACCR Team anche per l'ERC-MICHELIN Talent Factory.



“E' un grande onore per noi essere ambasciatori dell'evento 2021", ha detto il residente di Zlín.



Cais e la Žáková saranno in scena all'ORLEN 77th Rally Poland forti del podio centrato nel Rally Žemaitija in Lituania lo scorso weekend.



Foto: Facebook.com/czechrally

