La primissima vettura FIA Rally3 sarà protagonista nel FIA ERC Junior Championship cone Ken Torn, Campione ERC3/ERC3 Junior-Pirelli, il quale darà l'assalto al titolo che significherebbe passaggio al FIA Junior World Rally Championship nel 2022.



Anche il 27enne estone era al test che si è svolto presso lo Silesia Ring, nella Polonia del sud, mostrando a potenziali acquirenti del mezzo come è fatto.



Tom Kristensson, secondo in ERC3 Junior nel 2018 prima di passare al FIA Junior World Rally Championship, ha guidato una Ford Fiesta Rally4 prima di salire sulla Fiesta Rally3.



Diversi piloti di ieri e oggi dell'ERC ed ERC Junior si sono uniti allo svedese, seguendo i rigidi protocolli anti COVID-19 che prevedevano una "bolla" nella quale tutti i concorrenti erano riuniti dopo i tamponi.



L'omologazione della Fiesta Rally3 è prevista per marzo, ma intanto tutti hanno potuto prendere confidenza con questa nuova macchina a trazione integrale, dando un'occhiata ai diversi step-up.



Maciej Woda, direttore di M-Sport Poland: "Siamo stati in grado di ospitare una serie di clienti per consentire agli interessati di provare la nuova Fiesta Rally3 a quattro ruote motrici. È stato bello vedere alcuni volti nuovi e familiari provare l'auto e sono stato incoraggiato dall'entusiasmo di tutti per la macchina e la categoria".



"È stato davvero interessante organizzare un test del genere ed essere in grado di accogliere così tanti clienti mantenendo i gruppi in bolle separate senza mescolarsi tra le prove. Siamo riusciti ad offrire a tutti un giro come passeggero su una prova sterrata sullo Silesia Ring con Ken Torn, il campione ERC3 e ERC3 Junior del 2020".



"Questa è stata una grande opportunità per Ken di fare km con la Fiesta Rally3 in vista della nuova stagione dell'ERC Junior. Volevamo che guidasse per evidenziare quanto sia buono il passaggio alla Rally3 per chi proviene da un'auto Rally4. Con la Fiesta Rally3 si può prendere fiducia con calma senza incappare in errori quando si va al limite rispetto a una Rally2".



"Abbiamo sfruttato anche lo Silesia Ring permettendo ai clienti di sedersi al posto di guida per provare la Fiesta Rally3 con Tom Kristensson, campione FIA Junior WRC 2020, come co-pilota per offrire alcuni suggerimenti e consigli. Sono molto contento delle impressioni che abbiamo ricevuto dai nostri ospiti, che ci hanno aiutato a confermare che siamo andati nella giusta direzione con la Fiesta Rally3 e che la categoria stessa ha molto interesse".



La nuova Rally3 per i FIA ERC Junior, il Campione passerà al FIA Junior WRC



Anche nel 2021 il grande successo del FIA ERC Junior continuerà. Dopo la riunione del Consiglio Mondiale FIA, la categoria FIA ERC1 Junior Championship diventa FIA ERC Junior Championship e verrà riservata ai piloti che guidano le vetture Rally3 gommate Pirelli.



Si tratta di un grande cambiamento perché ora i giovani talenti rallistici potranno correre con le vetture a quattro ruote motrici ad un prezzo competitivo, venendo dalle 2WD dell’ERC3 Junior o dai campionati nazionali.



Passando alle Rally3, il FIA ERC Junior è aperto a tutti e diventa il primo campionato riservato alla categoria.



Questo in parte grazie alla collaborazione tra FIA, M-Sport (che costruisce la Ford Fiesta Rally3), Pirelli e il promoter ERC Eurosport Events.



Il vincitore del FIA ERC Junior Championship nel 2021 avrà modo di passare al FIA Junior WRC Championship l’anno dopo con la Fiesta della M-Sport gommata Pirelli per cinque gare.



L’ERC3 Junior continuerà ad essere un campionato multimarca per auto Rally4 e Rally5 gommate Pirelli.



Per ulteriori informazioni sull'ERC Junior:https://www.fiaerc.com/erc-junior-2021/