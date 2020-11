Ken Torn ha centrato il suo secondo successo in FIA ERC3/FIA ERC3 Junior-Pirelli in seguito alla squalifica di Pep Bassas nel finale.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team, affiancato da Kauri Pannas sulla Ford Fiesta Rally4, aveva ottenuto il secondo posto al Rally Islas Canarias, ma lo spagnolo è stato escluso e quindi si prende la vittoria.



“E' stata un'altra grande lezione per noi che non abbiamo esperienza su asfalto, ma ci servirà per il futuro - spiega Torn - Abbiamo raccolto informazioni e visto dove migliorare, sono contento".



L'estone ha commesso un errore nella PS12.



“C'erano dei problemi con le note e la pioggia intensa ha reso l'asfalto scivoloso. In un punto sono stato troppo ottimista e siamo finito contro le barriere, ma per fortuna abbiamo ripreso la corsa arrivando alla fine".