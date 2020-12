Il pilota del Saintéloc Junior Team ha ottenuto anche il terzo crono nella PS2 con la sua Citroën C3 R5, ma nella PS11 è sfumata la Top10 andando lungo nella famigerata curva in cui sono usciti in tanti.



“Volevo ottenere un bel risultato, ma l'uscita di strada non ce l'ha permesso - dice Griebel - Ho provato a capirne il più possibile spingendo al massimo, siamo anche arrivati terzi nella PS2, ma dopo non è andata bene. Ringrazio i miei sponsor per l'aiuto in quest'anno difficile. Speriamo di poter fare qualcosa anche nel 2021".