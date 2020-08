-

Marijan Griebel era più abituato a lottare per la Top10 nel FIA European Rally Championship, ma al Rally di Roma Capitale le cose non sono andate altrettanto bene.

Il tedesco ha avuto un problema tecnico fin da subito, ma non si è arreso e ha concluso 15°.



“Non siamo mai riusciti ad avere il giusto passo - ha detto Griebel - Inoltre ho pure forato, per cui sono arrivato lontano dalla Top10. Abbiamo parlato e analizzato alcune cose nei giorni scorsi, hanno tutte influito sulle prestazioni della macchina, del set-up e anche su me stesso".



"La Citroën C3 R5 è una grande macchina e il team Sainteloc è di altissimo livello, sono sicuro che potremo lottare per la Top10 già al prossimo rally. E qui voglio ringraziare i miei partner e fan che sono più che un supporto per me, spero di fare molto meglio il prima possibile".

ERC Top6 al debutto in ERC3 Junior per la Somaschini DA 7 ORE

The post Un inizio difficile per Griebel appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Un grande rientro, ma senza premi per Westlund DA 16 ORE