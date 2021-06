Fabian Kreim è tornato a correre un rally dopo oltre un anno, ma centrando subito il podio nel campionato danese.

In attesa di correre nel FIA European Rally Championship, il tre volte campione tedesco ha preso parte al KOMO / GLAD Rally Kalundborg.



Affiancato da Frank Christian, il tedesco ha terminato secondo assoluto con la sua Volkswagen Polo GTI R5 dietro a quella di Kristian Poulsen ed Ole Fredriksen.



“Non è stato facile, non correvamo da 12 mesi, ma è stato bello tornare al volante e tutto ha funzionato bene", ha detto il pilota della Pole Promotion, che non gareggiava dal Rally di Roma Capitale del luglio 2020.



Kreim sarà uno dei favoriti quando la stagione 2021 dell'ERC partirà con l'ORLEN 77th Rally Poland (18-20 giugno).

