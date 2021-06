Salire sul podio nel Campionato FIA ERC3 Junior alla sua seconda gara a livello europeo è stato un risultato "incredibile" per Norbert Maior.

Con la sorella minore Francesca sulla sua Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli, il pilota del Topp-Cars Rally Team è arrivato secondo dietro a Sami Pajari.



"Il mio primo podio in ERC3 Junior, è incredibile, sono davvero felice", ha detto il talentuoso rumeno. "È stato un fine settimana davvero complicato, ma ci siamo divertiti e siamo felici di essere al traguardo del rally. Siamo davvero impazienti per il prossimo evento, perché spero che questa non sia un'uscita singola".

