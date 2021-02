La lombarda promuove l'iniziativa #CorrerePerUnRespiro nella lotta alla fibrosi cistica ed è stata inserita nella lista degli EURORDIS Black Pearl Awards per chi si attiva in promozioni del genere a livello sociale.



"Il successo di Rachele con il progetto #CorrerePerUnRespiro e la sua collaborazione con diverse organizzazioni ha dato risalto a chi è affetto dalla fibrosi cistica", hanno detto quelli di EURORDIS Black Pearl Awards.



La Somaschini su Facebook ha scritto: "Grazie al sostegno di tutti voi, oggi ho ricevuto questo prezioso riconoscimento, amplificando così la voce di tutti i malati e accendendo un riflettore in più sull’urgenza di sostenere la Ricerca di una cura per tutti i malati di fibrosi cistica. GRAZIE!"



La 27enne sarà in azione al Rally Terra Valle del Tevere questo weekend con una Citroën C3 Rally2. Presente anche Alberto Battistolli, visto in ERC1 Junior Championship, su una Škoda Fabia Rally2 Evo.