L'ORLEN 77th Rally Poland segnerà l'esordio in FIA ERC3 Junior per Giovanni Benvenuto Baruffa.

Per il 22enne è una sorta di gara di casa, come lui stesso spiega.



"Sono emozionato perché questo progetto parte casualmente proprio dalla Polonia. Mia nonna Sofia, di cognome Adamczewska, era nata a Lodz, un paese al centro della Polonia, e posso dire che un 25% del mio sangue è polacco - ha detto il pilota della Baldon Rally - È dunque un altro motivo di orgoglio, mio e della famiglia, cominciare questo percorso dove tanti anni fa era iniziata la romantica storia dei miei nonni paterni, appunto Sofia e Benvenuto, che sono anche i secondi nomi miei e di mia sorella”.



Baruffa guiderà una Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli affiancato da Simone Brachi.



“Sembrava ieri quando abbiamo cominciato ad analizzare l’idea di correre nell’ERC con mio padre e la squadra, adesso ci siamo”,racconta Giovanni Benvenuto Baruffa (a sinistra). “Sono molto contento e aggiungerei anche fortunato nell’aver trovato una serie di partner che hanno creduto in questo importante progetto. Vorrei sottolineare che per me e Simone è tutto nuovo e dunque vivremo le singole gare quasi come un’avventura, ma con lo spirito positivo fatto di umiltà e voglia di imparare il più velocemente possibile. Dopo un anno pieno in Italia abbiamo deciso di correre all’estero, in gare molto lunghe, percorsi sempre diversi e contro squadre al top. Un po’ come fare un master universitario internazionale.



Baruffa è uno dei 12 concorrenti dell'ERC3 Junior all'ORLEN 77th Rally Poland.



Foto: Massimo Bettiol

