Un ritorno amaro nell’ERC per Kreim

Fabian Kreim non ha avuto un grande rientro nel FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale.

Al volante della sua nuova Volkswagen Polo GTI R5, il tedesco aveva terminato in Top5 la Tappa 1 ed era in lotta per il podio dell'ERC1 Junior, ma nella PS7 è andato a sbattere.



“E' stato un mio errore - ha detto il portacolori della Pole Promotion - Ho sbagliato le note scrivendo sinistra-veloce e 40m tornantino a sinistra. Ma sono arrivato troppo forte e quindi ho centrato il muro rompendo l'anteriore destra".



Kreim aveva già corso a Roma nel 2018, mentre nel 2019 era tornato in patria vincendo il titolo.

