Un ritorno perfetto per Melegari: vince l’ERC2 a Roma

Zelindo Melegari ha vinto la Classe FIA ERC2 a Roma con una giornata definita perfetta.

L'emiliano era fuori dal Barum Czech Rally Zlín dello scorso agosto, quando ebbe un bruttissimo incidente con Corrado Bonato, ma al rientro in azione si è distinto centrando subito il successo davanti ad Andrea Mabellini, primo in Abarth Rally Cup, e alla Porsche 997 GT3 di Petr Nešetříl.



“Sono molto contento di questo risultato dopo quasi un anno senza rally - ha commentato Melegari - Era la prima volta che correvo con la mia nuova auto su asfalto ed è stata una giornata perfetta. Sono felice di aver battuto i giovani dell'Abarth Rally Cup, è un bel risultato per andare avanti con la stagione”.



Roberto Gobbin ha terminato quarto con la sua Abarth 124 Rally, seguito da Dmitry Feofanov, capottatosi martedì nei test, e Igor Widłak, che prima della PS7 si era dovuto ritirare per un sensore KO.



In Abarth Rally Cup, Dariusz Poloński era tornato in gara oggi dopo i guai al turbo della Tappa 1; il polacco ha vinto le PS7 e 8, poi il problema si è ripresentato costringendolo alla resa.

