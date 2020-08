Un sogno che si sta avverando per Heikkila nel debutto ERC

-

Mikko Heikkilä debutterà nel FIA European Rally Championship al Rally Liepāja del prossimo weekend da vincitore.

Il finlandese ha battuto assieme ad Eerik Pietarinen tutti i rivali nel Jämsän Äijät Ralli corso nel fine settimana come prima gara dopo la pandemia di COVID-19.



“A causa del coronavirus non abbiamo potuto correre molte gare e siccome i miei sponsor volevano che lo facessi, ho dovuto cercare qualcosa da fare - ha detto Heikkilä - L'idea dell'ERC è stata loro, era il mio sogno e al momento ho solo questo rally in programma, ma ovviamente spero di farne altri".



Traguardo

“Conosco la gara solo per i video visti - spiega il 28enne portacolori del team di Toni Gardemeister, TGS Worldwide - Ho guardato qualcosa, ma è difficile dire che risultato o posizione potrò raggiungere. Comunque sono un rallista e cercherò sicuramente di essere veloce, l'obiettivo però è arrivare alla fine e quindi avrò due cose da tenere a mente".



Pronti per una grande lotta

“Conosco solo i finlandesi, Emil Lindholm ed Eerik Pietarinen, sono ragazzi molto veloci e da quanto ho visto in TV anche tutti gli altri dell'ERC lo sono, il livello è alto".



Tempo perso

Heikkilä fino al 2018 ha corso con le Rally, poi ha voluto passare alle Rally2, che però lo hanno lasciato senza fondi.



"Il mio primo rally con una R5 fu nel 2018 e l'ho guidata solo un'altra volta l'anno scorso. Nel 2020 ho fatto quattro gare, in totale sono a sei e non ho avuto più soldi per farne di più".



Risultati vari

Dopo il podio al SM Vaakuna-Ralli Mikkeli di febbraio, Heikkilä ammette di non essere del tutto contento: "Non sono stati risultati così buoni, ho avuto problemi e fatto errori, oltre che guai con le gomme. Ma sono contento dei tempi realizzati, quelli sono buoni".



Vincere aiuta

Heikkilä si è aggiudicato il Jämsän Äijät Ralli e quindi in Lettonia arriva molto carico: "E' stata una buona gara e ho preso fiducia con la macchina e con me stesso. Avevo la vecchia Fabia, ma a Liepāja guiderò la Fabia Evo”.



Tanti finlandesi nell'ERC

In ERC1 Junior i finlandesi saranno Emil Lindholm (Team MRF Tyres, Fabia), Eerik Pietarinen e Mikko Heikkilä (TGS Worldwide), mentre Miika Hokkanen correrà in ERC3 ed ERC3 Junior.



Un sogno che si sta avverando per Heikkila nel debutto ERC

