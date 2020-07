Una bella prestazione per il Rallye Team Spain a Roma

-

Efrén Llarena e Pep Bassas hanno fatto un bel debutto nella stagione 2020 del FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale.

Llarena, Campione ERC3 Junior, ha centrato il podio in ERC1 Junior con la sua nuova Citroën C3 Rally2, mentre Bassas, Campione RFEDA-Beca Júnior R2 in Spagna, ottiene il secondo posto con la nuovissima Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli.



“Per noi è stato un buon rally, abbiamo cercato di dare il meglio - ha detto Llarena - Sappiamo che per ora non possiamo essere velocissimi perché ci manca esperienza, ma siamo comunque stati costanti e andando al 90% in tutte le PS abbiamo chiuso in una buona posizione. Sono molto contento, il team ha fatto un grande lavoro e Sara alle note è andata benissimo. Era la nostra prima uscita e dobbiamo crescere, ma c'è il tempo per farlo".



“Sabato abbiamo adottato un set-up semplice perché erano i primi km con la macchina, l'ho resa più morbida e facile da guidare. Nel secondo giorno ho indurito le molle e le barre anti-rollio, un po' come in pista, e ha funzionato bene".



Bassas ha aggiunto: "E' stato un buon risultato e una bella giornata, abbiamo avuto qualche problema nella PS1 per una foratura, ma nelle altre siamo andati bene e il passo era buono. Il secondo giorno ho continuato a spingere, il loop finale è stato più lento perché era importante prendere punti per il campionato. Ora andremo in Lettonia fra due settimane con ottime sensazioni, anche se sarà un evento totalmente differente".

