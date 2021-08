La Super Speciale cittadina del Barum Czech Rally Zlín si svolgerà regolarmente, ma con una piccola differenza.

Andata in scena per la prima volta nel 2005, la prova d'apertura notturna del round del FIA European Rally Championship avrà luogo alle ore 21;15.



La novità sta nella lunghezza del percorso, che scende a 9,18km (anziché 9,51km) per via della sistemazione di alcune strade.



"Il cambiamento principale è poco dopo la partenza e il successivo tratto rettilineo, quando le auto da competizione, invece di continuare verso il ponte, girano a destra e continuano verso la popolare stazione degli autobus e l'ex area industriale Svit. Dopo l'avvicinamento al cavalcavia di via Gahurova, la PS continua nella forma e nella direzione tradizionale. A differenza degli anni precedenti, i luoghi simbolo della prova cittadina saranno percorsi in direzione opposta, proprio come nel 2016".



Miloslav Regner, il direttore di gara del Barum Czech Rally Zlín, ha detto: "La parte principale della PS è stata conservata e gli appassionati possono godersela come ogni anno".

