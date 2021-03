Marco Tempestini ha fatto i complimenti a suo figlio Simone per la grande lotta che lo ha visto protagonista contro Mads Østberg al TESS Rally Bresov.

Il giovane della Napoca Rally Academy per diverse PS ha combattuto con il norvegese e alla fine lo ha scavalcato nella battaglia per la Top5 per 3"6, prima che il rivale si ritirasse per un guasto al motore nell'ultima prova.



"Siamo molto felici della vittoria di Simone perché per tutta la gara ha dimostrato il suo valore contro un pilota del Mondiale come Mads Østberg - ha commentato papà Marco - Sarebbe stato bello vederli combattere fino alla fine".



Al secondo posto si è piazzato Bogdan Marisca completando la doppietta per la Napoca Rally Academy, mentre Norbert Maior, che aveva corso con ottime impressioni in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Hungary dell'anno scorso, ha vinto la sua Classe al volante di una Citroën DS3 R3T Max condivisa con la sorella Francesca Maior.



Foto: Facebook.com/NRAteam

ERC Baruffa prepara l’esordio in ERC3 Junior confermandosi migliore Under 25 su una Rally4 al Rally Val 5 ORE FA

ERC Ricordi: l’emozionante prima vittoria di Breen all’Acropoli 5 ORE FA