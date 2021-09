Alexey Arnautov ed Alexey Lukyanuk sono tornati protagonisti in vista del 55th Azores Rallye, quinto round del FIA European Rally Championship.

Il duo non è però salito sulla Citroën del Saintéloc Junior Team, bensì si è preso del tempo per piantare un albero.



L'Azores Rallye ha ricevuto 2 Stelle per il FIA Environmental Accreditation Programme ad inizio anno, grazie all'impegno ambientale.



Il riconoscimento è stato dato anche al Rally di Roma Capitale, mentre il promoter ERC, Eurosport Events, ha ricevuto 3 Stelle.

ERC Scandola in cerca di soddisfazioni alle Azzorre 4 ORE FA

ERC Bassas alle Azzorre dal leader ERC3 7 ORE FA