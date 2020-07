Una spinta inattesa per Bassas

-

Pep Bassas inizia la sua avventura in FIA ERC3 Junior Championship con una macchina che non si sarebbe mai aspettato di guidare così presto.

All'Azores Rallye previsto per marzo e poi posticipato, lo spagnolo avrebbe dovuto correre con la Peugeot 208 R2, ma con il via spostato al Rally di Roma Capitale causa Coronavirus, è arrivata la nuova Peugeot 208 Rally4.



“La stagione è iniziata più tardi rispetto al previsto - ha detto il pilota del Rallye Team Spain Campione nel Beca Júnior R2 - La nuova Peugeot 208 Rally4 è già disponibile e potrò avere una macchina dalle nuove tecnologie. Cercherò di adattare il mio stile di guida il prima possibile, sono capace di farlo, ma la filosofia è completamente diversa dal modus operandi che serviv per andare forte con la vecchia Peugeot 208 R2. Sinceramente, quando la guidi per la prima volta, ti sorprense la potenza, la coppia e il motore turbo. Arrivi molto forte in curva e si spinge parecchio! Voglio dare il massimo per mostrare il mio potenziale".

