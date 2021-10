Alberto Battistolli al Rally Hungary ha vissuto un'altra bella esperienza nel FIA European Rally Championship.

Ancora in fase di apprendistato con le Rally2, il pilota dell'ACI Team Italia ha chiuso 14° con la Škoda Fabia Rally2 Evo condivisa con Simone Scattolin.



“E' stata una bella esperienza, non siamo partiti bene, ma in generale è poi andata bene e sono felice", ha detto Battistolli.

