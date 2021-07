Erik Cais è stato autore di un altro capolavoro al ritorno nel Campionato Europeo Rally FIA, questa volta al Rally di Roma Capitale.

Il ceco e la co-pilota Jindřiška Žáková hanno iniziato la PS finale al 17° posto dopo che un problema al differenziale ha ostacolato i loro progressi nella prima tappa.



Ma hanno combattuto raggiungendo il 10° posto con la loro Ford Fiesta Rally2, ottenendo il secondo tempo a 0"1 da Norbert Herczig.



"Abbiamo cercato di spingere soprattutto nell'ultima PS", ha detto il 21enne che fa parte dell'ERC-MICHELIN Talent Factory. "Abbiamo fatto un secondo crono a 0"1, quindi siamo molto contenti. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e sono molto grato a loro e anche ai miei partner e alla mia famiglia, senza queste persone non starei gareggiando qui".



Dei suoi problemi di sabato, il pilota dello Yacco ACCR Team ha detto: "Abbiamo lottato molto con il problema del differenziale, era come una macchina a trazione anteriore. Ma poi l'abbiamo risolto e abbiamo iniziato a riprendere ritmo e fiducia e, alla fine, abbiamo fatto una buona gara. Ora possiamo guardare avanti alla mia gara di casa a Zlín. Sarà qualcosa di speciale per me".



Cais ha già mostrato le sue qualità al ritorno in questa stagione dell'ERC. Al Rally Liepāja ha rimontato dal 15° all'8° posto.

