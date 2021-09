Simone Campedelli al Rally Serras de Fafe e Felgueiras, sesto round della stagione del FIA European Rally Championship, riporterà alla mente ricordi d'infanzia.

Il pilota del Team MRF Tyres torna in azione al volante di una Škoda Fabia Rally2 Evo e farà coppia con Dani Sordo, il vincitore dell'evento del 2019, che darà una mano nello svilupo delle gomme con la Hyundai i20 R5.



"Abbiamo visto com'è il famoso salto nella PS "Lameirinha" - ha detto Campedelli - Penso che sentirò la pelle d'oca perché lo ricordo da quando ero bambino, guardando i video delle auto che lo superavano. Sognavo di diventare un pilota di rally e farlo. Ma devi rimanere concentrato".



"Abbiamo avuto un inizio di stagione positivo con le gomme MRF, visto che abbiamo ottenuto dei podi in Italia e non vedo l'ora di tornare in scena in Portogallo per il FIA ERC. Non sono mai stato a Fafe prima, ma ho fatto i compiti a casa con la squadra. Ci stiamo concentrando sui dati e sullo sviluppo, ma allo stesso tempo cercheremo di dare il massimo. Ci sono molti piloti veloci, quindi sarà una grande sfida".



Oltre a imparare le PS del Rally Serras de Fafe e Felgueiras, Campedelli dovrà adattarsi alla Škoda Fabia Rally2 Evo, che utilizza in gara per la prima volta.



"Abbiamo fatto dei test prima del rally per conoscerla con MRF Tyres. Sarà emozionante perché [anche] ho fatto anche un paio di test con il Team Hołowczyc in Polonia e mi sono trovato molto bene con la macchina. Vediamo come sarà sul rally, ma come abbiamo visto il livello dei piloti nell'ERC è sempre più alto e sarà una bella sfida misurarmi in un ambiente così".

ERC Le Ford Fiesta Rally3 pronte per il Portogallo UN' ORA FA

ERC Intervista ERC con Dani Sordo UN' ORA FA