Vedo Rosso: il Team MRF Tyres pronto per la sfida ERC

Il Team MRF Tyres è pronto per affrontare la stagione 2020 nel FIA European Rally Championship.

Dopo un buon test svolto in Italia, la squadra che sviluppa le gomme indiane con Craig Breen-Paul Nagle e Emil Lindholm-Mikael Korhonen ha svelato la livrea delle sue vetture.



La prima coppia guiderà una Hyundai i20 R5, mentre i loro compagno di squadra saliranno su una Škoda Fabia Rally2 Evo in occasione del Rally di Roma Capitale.



"Penso che possiamo essere tutti d'accordo nel dire che questo è un grande look per le auto!", ha commentato Breen.

