Ole Christian Veiby torna in azione nel FIA European Rally Championship per il Rally Liepāja, gara che il 25enne non conosce e dove troverà parecchia concorrenza.

"Il livello di competizione è molto alto, ci sono molti piloti veloci ed esperti - ha dettoil pilota Hyundai Junior - Sicuramente non sarà una passeggiata, dovremo lavorare molto duramente per ottenere un buon risultato. L'obiettivo è sempre quello di vincere, ma non sarà facile. È un rally nuovo di zecca per me, ma comunque, almeno un podio dovrebbe essere possibile. Ci proverò".



Oltre al test di un giorno, Veiby ha passato del tempo a guardare i video e ha paragonato ciò che ha visto finora alle tappe in Estonia e Polonia.



Correrà con una Hyundai i20 R5 gestita da Printsport. La squadra finlandese ha guidato Veiby alla vittoria nella categoria WRC2 al Rally di Polonia nel 2017, mentre ha completato la stagione WRC2 2020 al quarto posto in classifica generale come team di Hyundai Motorsport N.



Foto:Hyundai Motorsport

