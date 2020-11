L'idolo locale sarà al via del Rally Hungary con la Škoda Fabia Rally2 Evo del Topp-Cars Rally Team griffata Gulf Racing Hungary, affiancato da Tamás Szőke, presentandosi a Nyíregyháza forte del successo appena conquistato al Vértes Rally.



“Vincere è sempre bellissimo - ha detto Velenczei - E' stata una esperienza fantastica per noi e spero di avere l'occasione di ripetermi in futuro. Spero di avere ancora successo, questo mi dà la consapevolezza che ne sono capace e so che serve per riuscirci. A Nyíregyháza sarà però tutto diverso, penso sarà un weekend difficile che vedrà spiccare avversari più esperti di noi".



"La strategia? Dobbiamo concentrarci su noi stessi tenendo d'occhio gli altri. La PS "Zemplén" è tosta, ma tutto il Rally Hungary richiede attenzione. Sabato sarà dura, ma se lo completeremo senza problemi, allora domenica possiamo divertirci. E' il campionato Europeo e se ne parla tanto qui".