Vi presentiamo Niki Mayr-Melnhof

Niki Mayr-Melnhof continua la sua avventura nel FIA European Rally Championship per la stagione 2020.

Un mondo completamente diverso: dopo una carriera iniziata nel GT, Mayr-Melnhof è passato ai rally nel 2016. “La più grande differenza è che in pista non devi attaccare sempre al 100% e puoi gestire la cosa un po' di più, mentre qui devi adattarti a tutti i cambi di condizione che ci si trova continuamente".



Non c'è tempo da perdere: al terzo anno nei rally l'austriaco ha vinto il titolo in patria debuttando nel 2018 al Rally Liepāja nell'ERC. I primi punti li ha conquistati al Rally Islas Canarias del 2019 e al Cyprus Rally è giunto in Top5.



Portacolori della DriftCompany con Welserscheimb: Poldi Welserscheimb sarà il suo co-pilota sulla Ford Fiesta R5 MkII che verrà messa a punto dal team di Beppo Harrach, la DriftCompany.



Grande stagione per spingere: “L'intero team si è dato molto da fare per prepararla bene, lavorando per tutto l'inverno sul set-up. Sto ancora imparando la macchina, ma sono andato bene nei test su asfalto e terra. Mi sono allenato bene anche col mio preparatore, Zsolt Matics, alla Fit4Race. E' un grande allenatore e ti spinge a trovare sempre il limite".

