L'autorità sanitaria regionale ha approvato il piano di emergenza presentato dall'organizzazione dell'Azores Rallye, il che significa che lo spettacolare evento del FIA European Rally Championship può andare avanti come previsto dal 16 al 18 settembre, con i fan autorizzati ad accedere alle prove speciali sull'isola di São Miguel.

Una dichiarazione rilasciata dall'organizzatore dell'evento recita: "Il Comitato Organizzatore dell'Azores Rallye, insieme all'Autorità Sanitaria Regionale e al Comitato di Controllo della Lotta contro la Pandemia, hanno raccolto le condizioni necessarie per garantire che lo svolgimento del più grande evento sportivo della Regione salvaguardi la salute pubblica in tempi di pandemia."I grandi cambiamenti nel formato della competizione, risultato dell'implementazione del piano d'emergenza, sono l'assenza della Cerimonia d'Apertura e della PS cittadina, dove le squadre di solito presentavano al pubblico corse spettacolari lungo l'Av. Infante D. Henrique di Ponta Delgada."Un altro cambiamento sarà la restrizione del pubblico dal Parco Assistenza e dalla Segreteria, situata a Portas do Mar, permettendo solo la presenza dei membri della squadra e dell'organizzazione, debitamente identificati e accreditati, presentando un valido certificato digitale EU COVID di vaccinazione o dimostrando un risultato negativo al test RT-PCR."Tuttavia, il pubblico sarà ammesso lungo le prove speciali, a condizione che siano rispettate le procedure e le condotte attenuanti per la pandemia COVID-19, determinate dalle autorità sanitarie per quanto riguarda la distanza sociale, l'uso di maschere, la sanificazione delle mani e il raduno di gruppi di persone."Secondo Helena Prisca, responsabile della squadra COVID-19 del Rallye delle Azzorre, 'il rispetto delle regole imposte dal piano di emergenza è fondamentale per il successo non solo sportivo, ma anche per la salute pubblica'.Rui Moniz, presidente del Comitato Organizzatore della gara e della direzione del Grupo Desportivo Comercial, si aspetta che "gli Azzorriani mantengano il comportamento esemplare a cui ci hanno abituato". Il futuro dell'Azores Rallye, cioè il suo mantenimento nel FIA ERC, dipende ancora da questo"."Tutte le informazioni relative alle procedure e ai comportamenti da adottare, nell'ambito della mitigazione della pandemia COVID-19, sono disponibili su https://www.azoresrallye.com/pt-pt/covid-19-pt/