Video: ecco come funziona la benzina P1 Racing Fuels nell’ERC

In un nuovo video, ecco il ruolo di P1 Racing Fuels, come partner ufficiale delle benzine per il FIA European Rally Championship.

Grazie al contributo del Campione WRC 2003 Petter Solberg, che ha utilizzato questo carburante quando correva nel FIA World Rallycross Championship, e con suo figlio Oliver in gara, ecco come l'azienda di Alessandro Ferrari rifornisce i concorrenti della gara e come funziona il P1 Racing Fuels Podium Challenge.



Oliver Solberg ha vinto la Classe ERC1 Junior al Rally di Roma Capitale chiudendo terzo al volante della sua Volkswagen Polo GTI R5 alimentata a benzina P1 Racing Fuels.



"Sicuramente si sente la differenza se hai una benzina buona, hai bisogno di alte prestazioni e puoi dare il massimo con il miglior carburante. Siamo sempre alla ricerca delle performance migliori e questa benzina lo è".



Il video sarà disponibile dalle 18;00 di oggi su www.FIAERC.it

